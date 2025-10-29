29日の東京株式市場で日経平均株価は一時700円を超す値上がりとなり、取引時間中の最高値を更新しました。現在は5万700円台で取引されています。【映像】一時700円超値上がり取引時間中の最高値を更新28日のアメリカの株式市場で主要3指数が上昇したことを受けて、幅広い銘柄で買いが先行しているということです。（ANNニュース）