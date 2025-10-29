「クルマなんか買うもんじゃないです」と語るのは、月に1回ペースでクルマを購入し、現在20台以上のクルマを所有しているワンソクTube氏。高額な購入費用や税金の支払いなど、クルマの所有にはとにかくお金がかかります。それでも「クルマのある生活」を手放せない人たちの理由とは……。ワンソクTube氏の著書『損しない「クルマの買い方」大全』（KADOKAWA）より、「クルマがある生活」の実態をみていきましょう。クルマなんて買