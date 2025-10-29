静岡県伊東市議会は29日、各会派の代表者会議を開き、学歴詐称を指摘されている田久保真紀市長に対する再度の不信任決議案について、31日招集の臨時議会へ提出する方針を決定した。再可決される可能性が高く、田久保氏の失職は不可避。