岡山理科大学動物学科2年毛利真吏央（まりお）さん（20）が、ニワトリを遠隔飼育できるアプリ「Rickock（リコック）」を開発した。ニワトリの種類や餌などを選んで育て、産んだ卵が自宅に届くシステム。命の大切さや、動物と人間が共生する社会実現について考えてもらおうと企画した。【写真】ニワトリの飼育アプリを開発した毛利さんアプリをダウンロードし飼いたいニワトリを選択して購入。赤玉卵を産むメジャーな品種のボリ