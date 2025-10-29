今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『スティーブでBadAppleを再生』というyhさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）再生速度の変更やtick速度、動画のカットなどの変更は行っていません。 たまにフレームが飛んだような部分がありますが、処理が重く再生が追い付かない場合少し1フレームの時間を少し延ばして、それでも処理ができなかった場合処理ができなかったフレームを飛ばすことでなるべく元の映像