かつて『４時ですよーだ』でダウンタウンを世に送り出した毎日放送の名物プロデューサー、田中文夫氏が、久方ぶりに筆を執った。宛先は、浜田雅功。手紙の中で田中氏は、相方・松本人志への率直な違和感と、かつて二人が体現した“弱者に寄り添う笑い”への原点回帰を静かに、しかし強く願っている。 【画像】1994年に発売され、250万部を超えるベストセラーとなった松本人志氏の著書 「松ちゃん、最近