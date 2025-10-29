堀琴音が自身のインスタグラムを更新。「富士通レディース」で3年ぶりにツアー2勝目を挙げた木村彩子の祝勝会を開いたことを投稿した。【写真】祝勝会にはシックな装いで集まった3人【本人のInstagramより】出席したのは国内メジャー「日本女子オープン」で3年ぶり3勝目を挙げた堀と、「資生堂・JALレディスオープン」で5年ぶり3勝目を挙げた永峰咲希。今季、見事に復活優勝を飾った3人が集まった。祝勝会では用意していたケーキが