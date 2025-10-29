北海道南幌町の国道で、軽トラックが対向車線の乗用車と正面衝突する事故があり、軽トラックを運転していた男性が意識不明の重体となっています。前方が大破した２台の車。付近には車の破片が散乱しています。事故があったのは南幌町南１９線西の国道３３７号です。 １０月２９日午前６時１５分ごろ、軽トラックが対向車線の乗用車と正面衝突しました。この事故で、軽トラックを運転していた男性が病院搬送されましたが、意識不