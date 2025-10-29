ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥­¥ó¥°¡Ù(Ëè½µ·îÍË20:00¡Á)Âè5ÏÃ¤¬¡¢27Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¡¢Âè5ÏÃ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥­¥ó¥°¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡û¡Ö¶òÄ¾¤ËÀº¿Ê¤·¤¿¤ä¤Ä¤Î»Ø¤·Êý¤À¡×2Ç¯Ì¤Ëþ¤Î´ý»Î¡¦½÷Î®´ý»Î¡¦¥¢¥ÞÂåÉ½¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤Ç¤­¤ë¼ã¼ê´ý»Î¤ÎÅÐÎµÌç¡Ö½¡·ËÇÕ ¿·¿Í¥ê¡¼¥°2025¡×¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿ÈôÄ»(¤Î¤ó)¡¢Æ£Æ²(Æ£ÌÚÄ¾¿Í)¡¢Îé»Ò(ÁÒ²Ê¥«¥Ê)¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Í³Æà(ÌÄ³¤Í£)¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈôÄ»¤ÏÍ³Æà(ÌÄ³¤Í£)