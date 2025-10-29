秋田県の鈴木知事は２８日、防衛省を訪れ、小泉防衛相にクマ捕獲の支援を求め、自衛隊の派遣を要請した。小泉防衛相は「深刻な状況と受け止めている」と発言し、陸上自衛隊の自衛官らを秋田県庁に向かわせた。同日夕、今後の支援内容を話し合う初めての協議が県庁で行われた。東京・市ヶ谷の同省では、鈴木知事が「クマが中心市街地にも出没し、県民の日常生活に大きな支障が出ている」と説明、箱わなの運搬や設置といった後方