「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は五回の第３打席で見逃し三振に倒れた。先頭のパヘズが凡退し、１死無走者の状況。ビーバーと３度目の対戦になり、初球の低めをフルスイングするも自打球でファウルとなった。左すねにワンバウンドで当たり、思わず表情をゆがめた大谷。２球目の内角高めも振り遅れてのファウルとなり、追い込まれた。ここでバ