29日の東京株式市場日経平均株価は、取引開始直後から上昇し続け、一時900円を超す値上がりとなり、取引時間中の最高値を更新しました。【映像】日経平均5万1200円を突破した瞬間現在は5万1223円台で取引されています。28日のアメリカの株式市場で主要3指数が上昇したことを受けて、半導体銘柄を中心に買いが先行しているということです。（ANNニュース）