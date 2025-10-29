新潟市中央区の貨物軽自動車運送を手掛けるLand of freedomが新潟地裁より破産開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、Land of freedomは創業から貨物軽自動車運送事業を営み、大型トラックに比べて小回りが利くことで小口の荷物の配送を中心として需要を獲得していました。しかし、最近では物価高による消費需要低下が影響して事業規模は徐々に縮小。なかなか売上回復に