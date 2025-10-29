ネパール国籍の男子学生が胸を刺されるなどして殺害された事件で、逮捕された女が包丁を万引きした際「彼氏と一緒に死のうと思った」などと話していたことが分かりました。浅香真美容疑者（32）は5日、千葉県船橋市内のホテルで交際していたネパール国籍で学生のチャンタール・バダルさん（21）を包丁で刺すなどして殺害した疑いで28日逮捕され、29日朝、送検されました。その後の取材で、浅香容疑者が凶器の包丁を万引きし逮捕さ