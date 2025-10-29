ビル・ゲイツ氏/Bill Gates Foundation（ＣＮＮ）米マイクロソフト創業者ビル・ゲイツ氏は２８日、気候変動対策への資源投入をめぐり転換を主張するエッセーを発表した。炭素排出削減の代表的な提唱者であるゲイツ氏の主張は、気候変動がもたらす終末論を唱える活動家らに対する驚くべき重大な反論として注目を集めている。ゲイツ氏によれば、世界の慈善家たちは、病気や飢餓の予防に向けた取り組みへの投資を増やすべきだという。