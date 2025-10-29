三井不動産およびクロスユーは10月28日から31日まで、日本橋エリアにおいて宇宙ビジネスイベント「NIHONBASHI SPACE WEEK 2025」を開催している。開催初日には、日本旅行×将来宇宙輸送システムによる「宇宙旅行サービス」(費用はおよそ1億円)の概要も明らかになった。宇宙ビジネスイベント「NIHONBASHI SPACE WEEK 2025」が開催○■宇宙ビジネスの未来を切り開くアジア最大級の宇宙ビジネスイベントと銘打つ「NIHONBASHI SPACE WE