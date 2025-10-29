チャンネル登録者数22万超のYouTuber「チャンネル隊長」が、2025年10月26日にYouTubeを更新。運営するたいちょーさん（34）が再婚したことを報告した。出会いはマッチングアプリ「僕の一目惚れ」「チャンネル隊長」は夫婦YouTuberとして活動していたが、25年2月、たいちょーさんが一人で離婚を報告。「インフルエンサーとしての生活と夫婦という生活、これのバランスがうまく取れなかった」「どちらも一度辞めて普通の人として暮ら