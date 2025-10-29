Amazonの人事担当幹部が、会社史上最大となる3万人規模の人員整理を計画していると報じられたことに対して、ゲーム開発部門の人員を含む約1万4000人を解雇する予定であると発表しました。An update from SVP Beth Galetti on Amazon workforce reductionhttps://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-workforce-reductionAmazon Makes ‘Significant’ Cuts in Video-Game Division - Bloomberghttps://www.bloomberg.com