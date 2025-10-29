元日本テレビで現在はフリーで活躍する宮崎宣子アナウンサー（４６）が、２歳長男のいたずらに悲鳴をあげた。２９日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「ズボン履かせようとして逃げられ、トイレに立てこもり、様子を見に行くと…」ドアを開けると「ぎゃー朝５時の悲劇」と光景に衝撃。スリーパーを着た息子は、トイレットペーパーをグルグルと出していた。「変えたばかりのトイレットペーパー」と嘆いた。