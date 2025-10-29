【新華社成都10月29日】中国四川省成都市で24日までの3日間、成都対日経済貿易交流会が開かれ、中日両国の政府機関や企業、団体の代表者150人近くが、ビジネスや貿易、電子情報、設備製造などを巡り、対話と交流を行った。会場ではイトーヨーカ堂や丸紅など成都で長年事業を展開してきた日系大手企業の代表者や鳥取県の企業代表団が注目を集めた。日中経済協会や日本貿易振興機構（ジェトロ）などの経済協力団体や両国の各分野