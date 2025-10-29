名古屋市港区の金城ふ頭で急転回などのドリフト走行を行ったとして、愛知県警は２８日、大治町の会社員の男（２２）と武豊町の会社員の男（２３）を道路交通法違反（共同危険行為）容疑などで逮捕した。発表によると、２人は４月２０日午前４時〜同４時半頃、金城ふ頭の道路で車２台で連なって危険な走行をするなどした疑い。調べに対し、いずれも容疑を認めている。当日は他にも複数の車や多数の見物客らが集まっていたという