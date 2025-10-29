サッカーのイタリア1部リーグ（セリエA）インテル・ミラノに所属するスペイン代表GKマルティネスが28日、自動車を運転中に電動車いすに乗った81歳の男性と接触し、相手が死亡する事故を起こしたとイタリアのメディアが伝えた。