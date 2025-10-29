JR桜島駅でミャクミャク電車を見送る駅員ら＝29日午前、大阪市此花区大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」を車体にデザインした電車が運行終了を迎え、JR西日本は29日、出発式を開いた。開幕500日前の2023年11月30日から大阪環状線と桜島線を走り、沿線に祭典の訪れを伝えてきた。式は大阪市此花区の桜島駅であり、交通系ICカード「ICOCA（イコカ）」のキャラクター「カモノハシのイコちゃん」が手を振って車両を