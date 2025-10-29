■MLBワールドシリーズ第4戦ドジャース−ブルージェイズ（日本時間29日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのワールドシリーズ（WS）第4戦、“1番・投手兼DH”で先発出場、6回0/3、93球を投げて、被安打6（1本塁打）、奪三振6、四死球1。3回にV.ゲレーロJr（26）に逆転のツーランを浴びた。第3戦は延長18回、6時間40分の激闘を制し、2勝1敗としたドジャース。大谷は試合後に「早く帰って寝たいです