日本銀行は29日と30日、金融政策決定会合を開催します。政策金利については、据え置かれる見通しです。日銀は、国内の物価が緩やかに上昇している一方、アメリカのトランプ大統領による関税政策をめぐり「不確実性は高い」とし、日本経済が悪化することなどを懸念して、今年1月以降、利上げを見送っています。日銀内では、大手企業の景況感は堅調に推移しているとの見方が強い一方で、「関税の影響が本格的に出てくるのはこれから