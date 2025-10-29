今月（10月）14日、香川県丸亀市で女性（当時69）に対して現金を要求するなどした疑いで、48歳の建設作業員の男が逮捕されました。 警察によりますと、男（48）は今月14日午前8時ごろ、丸亀市内の女性（当時69）の自宅に窓から侵入し、女性に対して「俺の人生をわやにしたんはお前や」などと言い現金を要求した上、念書を作成させるなどしたとして住居侵入と強要の疑いが持たれています。男と女性は親子関係にあるということです