瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降も青空が広がるでしょう。雨の心配はない見込みです。日中の最高気温は岡山と高松で19度、津山で18度でしょう。28日と同じくらいの気温になります。 30日も高気圧に覆われて夕方にかけて晴れますが、夜は雲が広がる予想です。朝の最低気温は岡山で8度、津山で5度、高松で11度でしょう。日中の最高気温は各地で20度程度の見通しです。 31日は全域で雨が降るでしょう