Image: Amazon.co.jp この記事は2025年9月15日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。キャンプやBBQ、ドライブなど、アウトドアの楽しみが増えるこれからの季節。一時的に保冷するならクーラーボックスで十分ですが、食べ物や飲み物を冷たい状態でキープしたいならポータブル冷蔵庫が断然おすすめで