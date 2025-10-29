Calvin Klein（カルバン・クライン）より、BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が登場する新ビジュアルと動画が公開され、ファンの注目を集めている。 【動画】BTSジョングクのバイクで疾走＆筋肉美が際立つダンスシーン【写真】カルバン・クライン新ビジュアル ■バイクにまたがるBTSジョングク 先日、JUNG KOOKが白いTシャツとデニムのセットアップという爽やかなスタイリングで登場し、軽やかなステップを踏むショート