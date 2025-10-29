2025年10月28日、中国のSNS・微博（ウェイボー）で、トランプ米大統領が高市早苗首相と自衛隊の儀仗隊による栄誉礼を受けた際、トランプ氏が「1分間に2回高市首相を無視した」として注目を集めた。中国メディアの看看新聞の微博アカウントは、28日にトランプ大統領が高市首相とともに赤坂の迎賓館で儀仗隊の栄誉礼を受けた際の映像を紹介。映像には、壇を下りた2人が前に向かって数歩進んだ後、高市首相が右に曲がったのに対してト