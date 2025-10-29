杉本商事 [東証Ｐ] が10月29日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比20.9％減の9億円に減り、通期計画の29.6億円に対する進捗率は30.6％にとどまり、5年平均の40.7％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比16.6％増の20.5億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月