29日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝151円89銭前後と、前日午後5時時点に比べ26銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝176円91銭前後と40銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース