作家、演出家、俳優で劇団「大人計画」主宰の松尾スズキ（62）が28日、BSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演した。過去にダイエットしていて、現在も「パーソナルパワープレートっていう、ブルブル震えるやつがあって。30秒体を揺らすみたいなやつはやっている」と話した。「転んでケガすると治りにくい年になってる。それだけは気を付けようと思って。こけやすいんですよね」と告白。妻は段差に気付く