【中島輝士怪物テルシー物語（７７）】２０１１年、私は海外のプロ野球で指導者という初めての経験をすることになります。台湾プロ野球（ＣＰＢＬ）の統一セブンイレブン・ライオンズの打撃コーチに就任です。通訳もつけてくれました。チームには日本語を話せるスタッフが３人いて、現地での仕事をサポートしてくれました。袁嘉迪（エン・チャティ）といって、のちに西武ライオンズで通訳になる人材でしたね。ただ、野球の指導