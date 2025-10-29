来年２月６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪まで、２９日であと１００日となった。各競技で夢舞台に向けた戦いが本格化し、祭典ムードが高まってきている。メダルラッシュが期待されるスノーボードでは、女子ビッグエア＆スロープスタイルの岩渕麗楽（２３＝バートン）がリベンジに燃えている。過去２度の五輪はビッグエアで４位が最高成績。今回、単独インタビューに応じたヒロイン候補が?金メダル?への熱い思いを明かした。