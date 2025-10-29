港北警察署（資料写真）神奈川県警港北署は２８日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、横浜市港北区高田東３丁目、会社員の男（４２）を逮捕した。逮捕容疑は、２７日午後１１時２０分ごろ、同区高田東３丁目の県道の交差点でミニバイクを運転し、右折持ちをしていた相模原市南区の男性会社員（４５）のオートバイに追突。右足に骨折などを負わせ、そのまま逃走した、としている。署による