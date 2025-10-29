元テレビ朝日社員の玉川徹氏が29日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。ドジャース大谷翔平の活躍ぶりに舌を巻いた。大谷は日本時間28日に行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦で、4打数4安打2本塁打、4敬遠1四球と合わせて9打席全てで出塁。第5打席からは、4打席連続の申告敬遠で「ブルージェイズから見たら嫌だっただろうね、大谷さん。バッテリーから見ると。だって4連続安打でそのう