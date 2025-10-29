吉本興業札幌支社に所属する女性お笑いコンビ、モリマンのホルスタイン・モリ夫（52）が29日までにX（旧ツイッター）を更新。膝痛による「骨切り手術」を行うと発表した。「今日から入院してます」とつづり、病院の窓から見える吹雪の動画を公開。「膝がボロボロで明日の朝9時から『骨切り手術』と言う世にも恐ろしいタイトルの手術します。病院から見える景色が気持ちを凹ましてくれますが頑張ります」とつづった。モリマンはフジ