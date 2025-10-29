次世代トレンドグルメとして注目の“豆花（トウファ）”が、ゴンチャに初登場。異なる2つの食感と風味を一度に楽しめ、飲むほどにハマる贅沢なデザートティー「台湾豆花 パール」が期間限定で販売されます☆ ゴンチャ「台湾豆花 パール」 発売日：2025年11月6日(木)先行販売：2025年10月30日(木)〜横須賀中央店・ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店モバイルオーダー先行販売：2025年11月4日(火)〜 商品取り扱い全