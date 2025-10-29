1970年代後半に女性デュオ「ピンク・レディー」として空前のブームを起こし、現在はソロ歌手として新境地を確立している未唯mieが２年ぶりの新曲「Never Did I Stop Loving You（ネバー・ディド・アイ・ストップ・ラビング・ユー）」を７インチレコードで11月12日にリリースする。 【写真】ピンク・レディー時代のヒット曲やソロ曲をライブで歌い続ける未唯ｍｉｅ 2023年に