【山粼武司 これが俺の生きる道】#40【これが俺の生きる道】星野監督&張本勲さんからの助言に共通した「もっと自分を疑え」。だから俺は調子が良いときでも…好調をキープしていた1996年、本塁打のタイトルを意識するようになったのは、球宴明けの8月に入ってからだった。同僚の大豊泰昭さんが春先からキングを独走。俺は前年、16本塁打だったこともあり、「今年は背番号（22）くらい打てたらいいかな」というくらい