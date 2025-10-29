宗主国の王様に取り入るため、ここまであからさまに媚びるのか。ちょっと一線を越えている。28日行われた日米首脳会談で、高市首相がトランプ大統領に「2026年のノーベル平和賞候補として推薦する」と伝えたことである。【もっと読む】小泉“セクシー”防衛相からやっぱり「進次郎構文」が！ 殺人兵器輸出が「平和国家の理念と整合」の意味不明日本テレビが朝方、独自ニュースとして「高市首相が推薦の考えを伝えることで最終