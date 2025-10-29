「内容について全て事実です。私のしたことに間違いありません」高市新政権“激ヤバ議員”登用のワケ…閣僚起用報道の片山さつき氏&松島みどり氏は疑惑で大炎上の過去2022年7月、奈良市の近鉄・大和西大寺駅前で演説中だった安倍晋三元首相が銃撃され、死亡した事件。殺人などの罪に問われた山上徹也被告（45）の裁判員裁判の初公判が28日、奈良地裁で開かれ、山上被告は起訴内容を認めた。弁護側は山上被告について、母親