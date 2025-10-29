女性初の新首相、高市早苗氏の一挙手一投足にまで注目が集まり、過去の政界トライアングルを疑わせるような関係も蒸し返されて話題である。【写真】大谷翔平の影響力は高市首相にまで波及か…五輪、WBC、ワールドシリーズまで猫も杓子もおんぶにだっこ高市氏は先の自民党総裁選で男性層の支持が高かったとされるが、それはテレビキャスターをしていた1990年前後からで、「女性自身」は「キャスター時代に口説かれていた“76歳