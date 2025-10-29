浜松市内で10代の女性を約1時間にわたり車で連れ回したとして逮捕されていた静岡刑務所の男性刑務官について、地検浜松支部は28日付で不起訴処分としました。静岡刑務所浜松拘置支所の男性刑務官（21）は、10月11日、浜松市内で、約1時間にわたり10代の女性を車で連れ回した疑いで逮捕されていました。この男性について、地検浜松支部は28日付で不起訴処分としました。理由については明らかにしていません。逮捕当時、男性は警察の