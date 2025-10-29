【カイロ＝田尾茂樹】パレスチナ自治区ガザ各地で２８日、イスラエル軍の攻撃があり、パレスチナ通信によると、住民１０人以上が死亡した。ガザでは、イスラム主義組織ハマスによる停戦合意違反を主張するイスラエル軍の散発的な攻撃が後を絶たず、停戦の先行きは不透明感を増している。攻撃は北部ガザ市のシファ病院付近や、シャティ難民キャンプ、南部ハンユニスなどであったという。首相府の声明によると、これに先立ち、