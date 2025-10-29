味の素が2023年8月より発売した「Cook Do 極（プレミアム）麻辣麻婆豆腐用」と、25年2月より発売した「Cook Do 極 麻辣回鍋肉用」「極 香辣麻婆茄子用」の3品がシリーズ累計で2000万食を突破した。その背景として同社では「『夫婦のみ』および『単身世帯』の需要が新たに加わったため」と分析。そこで今後の寒くなるシーズンに向け、レシピサイト「AJINOMOTO PARK」において、「極シリーズ」を使った鍋レシピ「極鍋（プレミアムな