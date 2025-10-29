10月1日、一般社団法人全国清涼飲料連合会（全清飲）の自販機部部長が山下裕章氏からコカ・コーラボトラーズジャパンベンディングの栗原勝巳氏に交代した。栗原勝巳（くりはら・かつみ）氏は1965年4月19日生まれ。60歳。1984年4月に三国コカ・コーラボトリング株式会社に入社し、2003年11月に埼玉東支社大宮支店支店長、09年1月に埼玉東支社販売推進部長、2010年1月にフルサービス企画推進部部長を経験。2013年7月にコカ・コーライ