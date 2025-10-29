サントリー食品インターナショナルは、「スターバックス」ブランドを本格的に強化し「BOSS」との両輪でコーヒー飲料市場の活性化を目指す。このほど取材に応じたブランドマーケティング本部部長兼クロスリージョン開発推進部の鈴木崇資氏は「今後は『BOSS』ブランドと『スターバックス』ブランドの二枚看板で、もっとマーケティングを積極的にやっていきたい。『スターバックス』ブランドはプレミアムラインとして本格的にチャレン