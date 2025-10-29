静岡市清水区の火災現場＝29日午前10時16分29日午前3時5分ごろ、静岡市清水区横砂の「イムラ運送」の駐車場で複数台のトラックが燃えていると近くに住む男性から119番があった。約3時間50分後に消し止められたが、駐車場に止められていたトラック計17台と倉庫が燃え、隣接する住宅にも延焼した。けが人はいなかった。清水署などによると、うち1台から出火したとみられる。署は放火の疑いもあるとみて、出火原因を調べている。